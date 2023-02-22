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الطيران الإسرائيلي يشن غارات وهمية في عرض بحر غزة

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يشن غارات وهمية في عرض بحر غزة
AP
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أفادت مصادر لقناة "فلسطين اليوم" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت اليوم الأربعاء، غارات وهمية في عرض بحر غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية من نوع "إف 16" ألقت صباح اليوم الأربعاء قنابل في عرض بحر غزة، محدثة أصوات انفجارات.

وسمعت أصوات هذه الانفجارات في جميع أنحاء مدينة غزة بشكل واضح، إذ تبين أنها غارات وهمية ولم يتم استهداف أي أهداف.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال تنفذ بشكل متواصل غارات وهمية في عرض بحر قطاع غزة.

المصدر: "فلسطين اليوم"

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