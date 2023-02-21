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بعد زلزال إيران.. بيان مهم من الهيئة العامة للطيران المدني القطري

أخبار العالم العربي

بعد زلزال إيران.. بيان مهم من الهيئة العامة للطيران المدني القطري
الدوحة
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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب إيران اليوم الثلاثاء، لا يمثل أي خطورة على دولة قطر.

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وأوضح إبراهيم خليل اليوسف، أحد مسؤولي الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، أن الزلازل تحدث في هذه المنطقة وعلى امتداد جبال زاجروس نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيرانية.

وطمأن اليوسف المواطنين والمقيمين في دولة قطر أن مثل هذه الزلازل لا تمثل أي خطورة، وأن زلزالا بقوة 5.3 درجة لا يتبعه هزات ارتدادية محسوسة داخل قطر.

وكانت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية قد سجلت اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 09:05:35 صباحا بتوقيت الدوحة، زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب إيران.

المصدر: قنا

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