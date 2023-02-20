وزير الإعلام السعودي: سيتم إعادة هيكلة هيئة "الإذاعة والتلفزيون" باسم جديد (فيديو)
Sputnik
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أوضح وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، أنه سيتم إعادة هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وتغيير اسمها.
وخلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام، قال ماجد القصبي: "تطلعات الهيئة هو أن تكون هناك صناعة محتوى سعودي، ودعم المحتوى المحلي وتمكينه، وإعادة هيكلة الهيئة".
وتابع: "اسم هيئة غير مناسب..ويطلق عادة على جهة تشريعية وجهة رقابية..سوف يتم تغيير اسم التلفزيون".
فيديو | وزير الإعلام د. ماجد القصبي: سنعيد هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وسنغير اسمها #المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخباريةpic.twitter.com/8ehOvN99k7— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
المصدر: "الإخبارية"