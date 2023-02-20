وزير الإعلام السعودي: سيتم إعادة هيكلة هيئة "الإذاعة والتلفزيون" باسم جديد (فيديو)

أوضح وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، أنه سيتم إعادة هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وتغيير اسمها.





وخلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام، قال ماجد القصبي: "تطلعات الهيئة هو أن تكون هناك صناعة محتوى سعودي، ودعم المحتوى المحلي وتمكينه، وإعادة هيكلة الهيئة".

وتابع: "اسم هيئة غير مناسب..ويطلق عادة على جهة تشريعية وجهة رقابية..سوف يتم تغيير اسم التلفزيون".

فيديو | وزير الإعلام د. ماجد القصبي: سنعيد هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وسنغير اسمها #المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخباريةpic.twitter.com/8ehOvN99k7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023

المصدر: "الإخبارية"