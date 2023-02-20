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وزير الإعلام السعودي: سيتم إعادة هيكلة هيئة "الإذاعة والتلفزيون" باسم جديد (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير الإعلام السعودي: سيتم إعادة هيكلة هيئة
Sputnik
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أوضح وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، أنه سيتم إعادة هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وتغيير اسمها.



وخلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام، قال ماجد القصبي: "تطلعات الهيئة هو أن تكون هناك صناعة محتوى سعودي، ودعم المحتوى المحلي وتمكينه، وإعادة هيكلة الهيئة".

وتابع: "اسم هيئة غير مناسب..ويطلق عادة على جهة تشريعية وجهة رقابية..سوف يتم تغيير اسم التلفزيون".

المصدر: "الإخبارية"

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