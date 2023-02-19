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"المجلس الرئاسي الليبي" يتوسط لإطلاق رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق (صور)

أخبار العالم العربي

Globallookpress
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
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أطلقت السلطات الليبية سراح اللواء عبدالله منصور آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وذكرت المصادر أن إطلاق سراح منصور تم بوساطة المجلس الرئاسي الليبي.

RT
إطلاق سراح اللواء عبدالله منصور آخر رئيس لجهاز الامن الداخلي في النظام الليبي السابق

بدروها، ذكرت منصة "حكومتنا"، أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، شكر النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور.

RT
إطلاق سراح اللواء عبدالله منصور آخر رئيس لجهاز الامن الداخلي في النظام الليبي السابق

وتسلمت الحكومة الليبية المؤقتة في العام 2014 اللواء عبدالله منصور من النيجر.

وجرى في العام 2015 إصدار عفو عام عن السجناء كافة، إلا أنه لم يطبق بسبب الانقسامات في البلاد. لكن السلطات في طرابلس أطلقت سراح عدد من رموز نظام القذافي ضمن صفقات مع القبائل.

المصدر: RT

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