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اختناق سيدة وطفليها في الإسكندرية جراء تسرب غاز منزلي

أخبار العالم العربي

اختناق سيدة وطفليها في الإسكندرية جراء تسرب غاز منزلي
Gettyimages.ru
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لقيت سيدة وطفليها مصرعهم، مساء يوم السبت، إثر اختناقهم بسبب تسرب للغاز من سخان المياه في مكان سكنهم بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية.

وقالت الشرطة أنه بعد ورود بلاغ تبين وجود جثامين كل من ربة منزل(38 عاما)، وطفليها (16 عاما)، و(13 عاما)، دون وجود إصابات ظاهرية، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى العامرية العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وقال الأب (59 عاما)، إنه لاحظ عقب عودته من العمل تسرب غاز من سخان المياه، ما أدى لاختناق المذكورين والتسبب في وفاتهم.

المصدر: مصراوي

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