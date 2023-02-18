مسؤول قطري: مصر شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي

قال عبد العزيز محسن اليافعي مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام، إن مصر خلال السنوات الأخيرة "شهدت تطورا كبيرا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال اليافعي لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ملتقى الإعلام العربي بالأردن إن "مصر لديها العديد من الخبرات وكان لدينا منهم المعلمين والأطباء وغيرهم، ولدينا العديد من الخبرات المصرية مهندسين ومتخصصين وفنيين في نظم المعلومات ولعبوا دورا كبيرا في عملية التطوير".

وأضاف أن "التعاون مع مصر يلقى ترحيبا كبيرا من دولة قطر"، مشيرا إلى أن "مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

المصدر: الشروق