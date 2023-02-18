تغريدة لساويرس تثير حفيظة متحدث سابق للقوات المسلحة المصرية.. فما القصة؟

رد العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة المصرية على تغريدة لنجيب ساويرس تحدث فيها الأخير عن تحرير ستة مصريين أقباط في ليبيا.

وقال العميد محمد سمير في صفحته الشخصية على فيسبوك:

"1- هم المصريون الستة بغض النظر عما إذا كانوا أقباطا أم مسلمين، شبابا أم شيوخا أو أطفالا.. المصريين لا يصنفوا على أي أساس آخر سوى المواطنة.. هكذا تعلمنا من أساتذتنا الأجلاء.

2- قيم الانتماء تحتم علينا جميعا ودائما أن نشكر جهود بلدنا الغالية أولا قبل شكر الغير، خاصة وأن الجميع على دراية كاملة بحجم وطبيعة الجهود الذى تمت من قبل جهات الاختصاص في الدولة في هذا الشأن.

حفظ الله بلدنا المحروسة دائما من كل مكروه وسوء إنه سميع قريب مجيب الدعاء."

تم تحرير الاقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه كانوا ماسكينهم لانهم كانوا في صدد الهجره لايطاليا..الحمد لله و صحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية علي جهودهم … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 17, 2023

المصدر: RT