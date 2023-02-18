 
مباشر

تغريدة لساويرس تثير حفيظة متحدث سابق للقوات المسلحة المصرية.. فما القصة؟

أخبار العالم العربي

تغريدة لساويرس تثير حفيظة متحدث سابق للقوات المسلحة المصرية.. فما القصة؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/us4k

رد العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة المصرية على تغريدة لنجيب ساويرس تحدث فيها الأخير عن تحرير ستة مصريين أقباط في ليبيا.

وقال العميد محمد سمير في صفحته الشخصية على فيسبوك: 

"1- هم المصريون الستة بغض النظر عما إذا كانوا أقباطا أم مسلمين، شبابا أم شيوخا أو أطفالا.. المصريين لا يصنفوا على أي أساس آخر سوى المواطنة.. هكذا تعلمنا من أساتذتنا الأجلاء.

2- قيم الانتماء تحتم علينا جميعا ودائما أن نشكر جهود بلدنا الغالية أولا قبل شكر الغير، خاصة وأن الجميع على دراية كاملة بحجم وطبيعة الجهود الذى تمت من قبل جهات الاختصاص في الدولة في هذا الشأن.

حفظ الله بلدنا المحروسة دائما من كل مكروه وسوء إنه سميع قريب مجيب الدعاء."

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا