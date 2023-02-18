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لحظات مؤثرة.. بكاء إمام الحرم المكي على ضحايا زلزال سوريا وتركيا خلال صلاة الغائب (فيديو)

أخبار العالم العربي

لحظات مؤثرة.. بكاء إمام الحرم المكي على ضحايا زلزال سوريا وتركيا خلال صلاة الغائب (فيديو)
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد
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غص الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد أحد أئمة الحرم المكي، بكلماته خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، أثناء دعائه لضحايا الزلازل في سوريا وتركيا، وانهمرت الدموع من عينيه.

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وقال الشيخ أمام آلاف المسلمين: "اللهم ارفع الشدة والبلاء والكرب عن اخواننا في سوريا وتركيا.. اللهم ارحم موتاهم اللهم اقبلهم شهداء فقد ماتوا تحت الهدم.. اللهم اشفي مرضاهم وارحم ضعفاءهم.. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسوهم ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين".

وبالإضافة إلى المسجد الأقصى في القدس، أقام ملايين المسلمين صلاة الغائب أمس  الجمعة في العديد من الدول الإسلامية على ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول

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