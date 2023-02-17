المركز السوري للزلازل: المنطقة تعرضت لنحو ألفي هزة أرضية

أكد مدير المركز الوطني السوري للزلازل، رائد أحمد، أن عدد الهزات الارتدادية للزلزال، الذي ضرب المنطقة، تجاوز الألفين، متوقعا أن يصل العدد إلى 20 ألفا، بنهاية العام الحالي.

وقال أحمد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد الهزات الارتدادية، منذ وقوع الزلزال حتى اللحظة، تجاوزت 2000 هزة. تركزت الهزات في منطقة شرق الأناضول وفالق أمانوس وإسكندرون، وحدثت الهزات الشديدة في البر التركي. وستصل في نهاية العام إلى 20 ألف هزة".

وأضاف: "الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب المنطقة، في 6 فبراير الحالي، جميعها تركزت في منطقة شمال اللاذقية وإسكندرون. في منطقة انضغاط وتلاقي قارات بعدة صفائح: الصفيحة الأوراسية، والصفيحة الأناضولية، والصفيحة الأفريقية"، موضحا أن هذه الهزات الارتدادية، تأتي على خلفية تحرك جميع الفوالق.

وأوضح أن "خطورة هذه الهزات، لوجود بعض الأبنية المتصدعة نتيجة الزلزال؛ ومن المهم جدا إعداد تقييمات سريعة للمباني المتصدعة والمتضررة، والحذر عند التنقل"، مشيرا إلى أن "الزلزال الذي ضرب المنطقة، هو بفعل الفالق شرق الأناضول، وتحرك الصفيحة الأناضولية باتجاه الغرب. وهذه الهزات هي ارتدادية عن نفس الزلزال، وليست هزات استباقية لزلزال جديد محتمل".

وذكر أن "فالق إسكندرون وفالق شرق الأناضول مرتبطين بفالق أمانوس، الذي يمتد إلى البحر قبالة مدينة اللاذقية؛ حيث تؤثر فيه ظاهرة الفصل والحركة، بين الصفيحة الأناضولية والعربية، والتقاء الصفيحة الأفريقية في هذه النقطة"، لافتا إلى أن "الحركة لثلاثة أمتار إلى الغرب، أدت إلى خلخلة تكتونية؛ وبالتالي حدوث فراغات. ومن الطبيعي حدوث هذه الهزات".

المصدر: "سبوتنيك"