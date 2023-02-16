رئيس الحشد الشعبي العراقي ينقل رسلة من السوداني إلى الأسد

نقل فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للرئيس السوري بشار الأسد.

وقدم السوداني في الرسالة خالص تعازيه للأسد وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكدا أن العراق سيبقى يساند ويدعم جهود الحكومة السورية بكل إمكانياته من أجل التخفيف من تداعيات الزلزال على السوريين.

وأشار الفياض إلى أن الشعب العراقي بكل فئاته سارع منذ اللحظات الأولى للكارثة إلى حشد طاقاته لتقديم كل أنواع المساعدات وإغاثة إخوانه في المناطق السورية المتضررة، وهو مستمر يوميا بإرسال هذه المساعدات.

من جهته، نوه الرئيس الأسد بمواقف العراق على المستويين الرسمي والشعبي وسرعة الاستجابة التي أبداها تجاه سورية، معتبرا أن روابط الدم والأخوة بين الشعبين السوري والعراقي، والتحديات المشتركة التي واجهاها في مراحل مختلفة جعلتهما دائما قريبَين من بعضهما، ويتبادلان الدعم والمساندة لأنهما يدركان تماما أن ما يصيب أحد البلدين يصيب ويوثر في البلد الآخر.

المصدر: RT