عن الزلزال المدمر..نصر الله يؤكد سقوط أمريكا إنسانيا في سوريا وتم التعامل معها بتمييز

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية سقطت أمام اختبار الإنسانية في سوريا وكشفت عن وجهها الإجرامي الوحشي، إثر الزلزال المدمر.

وقال نصر الله: "نجدد تعازينا للحكومتين التركية والسورية وللشعبين العزيزين لضحايا الزلزال المدمر..نحن أمام مأساة إنسانية عظيمة وما حصل هو اختبار لإنسانية كل شخص وطرف وجمعية وبلد".

وأضاف نصر الله: "الإدارة الأمريكية سقطت أمام اختبار الإنسانية في سوريا وكشفت عن وجهها الاجرامي الوحشي..الإدارة الأمريكية تركت الناس يموتون في الأيام الأولى للزلزال من خلال عقوباتها على سوريا".

وأردف: "تم التعامل بتمييز وازدواجية على صعد مختلفة في التعامل مع تداعيات الزلزال في تركيا وسوريا، والتعامل الغربي بازدواجية مع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا هو سقوط انساني مدو".

واستطرد نصر الله: "ندعو الجميع الى مساعدة سوريا وتركيا من أجل عودتهما الى الحياة الطبيعية وهذا هو التحدي الأصعب".

وأكمل نصر الله: "بات لبنان أمام تحد جديد وهو احتمال وقوع الزلزال بحسب توقعات الخبراء، وعلى الحكومة - حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال - المبادرة الى وضع خطط طارئة تحسبا لوقوع زلزال".

وأشار إلى أن الخطوات اللبنانية الرسمية تجاه سوريا كانت ممتازة وما تردد عن ضغط من حزب الله هو "حكي فاضي"، متابعا: "المطلوب أن يستمر لبنان في جهده حيال سوريا ليكون جزءاً من الجهد العربي في كسر الحصار على سوريا".

المصدر: "الميادين"