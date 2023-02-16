مصادر لـRT تؤكد اختطاف 6 مصريين من عائلة واحدة في ليبيا وتورد أسماءهم

أكدت مصادر لـRT اختطاف 6 مصريين من عائلة واحدة، على يد مسلحين داخل ليبيا، في مدينة الزاوية.

إقرأ المزيد

والمختطفون من عائلة واحدة وهم: مينا كمال جاد سيدراك، عبد المسيح جودة سيدراك، روماني حبيب جاد سيدراك، شنودة حبيب جاد سيدراك شنودة فخرى شحاتة، عماد مرعى عطالله سيدراك.

وناشد أهالي المختطفين السلطات المصرية الوصول إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم ارسال الرسائل من خلالها وتعقبهم ومحاولة إنقاذهم.

وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية تتواصل مع السلطات الليبية لمعرفة ملابسات عملية الاختطاف، وإيجاد حل لإنقاذ المختطفين.

المصدر: RT