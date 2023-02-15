البحرين تعلن توقيف 16 شخصا بجرائم دعت لها وحرّضت عليها "كيانات إرهابية"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض مؤخرا على 16 شخصا ضالعين في جرائم دعت لها وحرّضت عليها "كيانات إرهابية".

وفي بيان لها، أشارت الداخلية البحرينية يوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقرّرة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، مبينة أنّ أعمال البحث والتحري، دلّت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرّض عليها، أفراد ومنظمات، سبق تصنيفها "كيانات إرهابية".

كما شدّدت الداخلية على أنه "لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي."

المصدر: وكالة بنا