وصول طائرات مساعدات سعودية وإماراتية وليبية وصينية إلى سوريا (صور)
وصلت صباح اليوم الأربعاء طائرات مساعدات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والصين إلى سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول طائرة مساعدات سعودية ثانية إلى مطار حلب، محملة بمواد إغاثية وطبية وأجهزة تبريد وحليب أطفال.
وقالت إن طائرة مساعدات إماراتية جديدة وطائرة صينية وصلتا إلى مطار دمشق الدولي، محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وأضافت أن الطائرة الإماراتية هي الثالثة منذ صباح اليوم، وتحمل على متنها 87 طنا و500 كيلوغرام من المواد الغذائية والإغاثية لمساعدة المتضررين.
كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة ليبية محملة بدفعة مساعدات جديدة إلى المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من فبراير الجاري.
وصلت إلى #مطار_اللاذقية_الدولي فجر اليوم #طائرة_ليبية محملة بدفعة مساعدات جديدة إلى المتضررين من #الزلزال الذي..— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 15, 2023
التفاصيل على الرابط 👇https://t.co/nDNg8u6hAG#StopSanctionsOnSyrians#SSOS#SYRIA#earthquake#ارفعوا_العقوبات_عن_سورية#ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا#سورية#زلزالpic.twitter.com/HR9aRDSAV2
وذكر مدير مطار اللاذقية زياد طويل أن الطائرة الليبية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية، وتشمل معلبات غذائية وحليبا، إلى جانب معدات طبية من بينها أسرة وفرشات وجهاز طبي.
يذكر أن عدد الطائرات القادمة من الدول العربية والأجنبية إلى مطار اللاذقية الدولي بلغ حتى تاريخه 29 طائرة، هي 12 من الإمارات، 9 من بنغازي، 3 بيلاروس، 3 روسيا، 2 إيران.
🟢 مساعدات🇦🇪:— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 15, 2023
مراسل #سانا : الطائرة #الإماراتية التي وصلت إلى #مطار_حلب صباح اليوم محملة بـ 26 طناً من المواد الغذائية
تصوير : #رودين_علوش
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🟢 مساعدات 🇸🇦:— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 15, 2023
مراسل #سانا: الطائرة السعودية التي وصلت إلى مطار حلب، تحمل مساعدات إغاثية تتضمن حليب أطفال ومواد طبية وخيماً وأجهزة تساعد في عمليات الإغاثة #StopSanctionsOnSyrians#SSOS#SYRIA#earthquake#ارفعوا_العقوبات_عن_سورية#ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا#سورية#زلزالpic.twitter.com/ZHgrPMVn5h
🟢 مساعدات 🇨🇳— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 15, 2023
مراسل #سانا: وصول #طائرة_صينية إلى #مطار_دمشق_الدولي محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال #StopSanctionsOnSyrians#SSOS#SYRIA#earthquake#ارفعوا_العقوبات_عن_سورية#ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا#سورية#زلزالpic.twitter.com/asR4lkRUT2
المصدر: سانا