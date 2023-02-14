سعيّد: التوقيفات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين متورطون في التآمر على أمن الدولة (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التوقيفات الأخيرة أظهرت تورط عدد من المجرمين بالإثباتات في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وأكد قيس سعيد أنهم يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع والترفيع في الأسعار.

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وأضاف خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم رجب، أن عصابات منظمة تأتمر بأوامر من وصفهم بـ"الخونة والمرتزقة"، داعيا القضاة إلى تحمّل المسؤولية في هذا الظرف التاريخي حتى تستعيد تونس عافيتها ولا يفلت أي كان من العقاب، وذلك باعتبار أنهم مؤتمنون على تطبيق القانون.

ورفض سعيد ما وصفها بالتعلات المتعلقة بالإجراءات والمسائل الشكلية بخصوص الاعتقالات، قائلا في هذا الشأن "نحترم الإجراءات ولكنها وضعت لتأمين المحاكمة العادلة لا للإفلات من العقاب، وسنواصل بنفس القوة والعزيمة على تطهير البلاد".

من جهة أخرى قال الرئيس التونسي "إن من يقدمون أنفسهم خبراء، لا خبرة لهم إلا في العمالة والارتماء في أحضان القوى الأجنبية"، مجددا تعهده بأنه لن يخيّب آمال الشعب في محاسبة كل من أجرم في حقه دون استثناء لأحد.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت جملة من التوقيفات شملت بالخصوص شخصيات سياسية لزهر العكرمي، ونور الدين البحيري، وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيف، والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، وكذلك نور الدين بوطار مدير عام إذاعة "موزاييك" والدبلوماسي المتقاعد منصف عطية، الذي تم إطلاق سراحه بعد يوم من إيقافه.

المصدر: وسائل إعلام تونسية