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تركيا.. فريق الإنقاذ الإماراتي ينتشل شابين حيّين بعد 9 أيام على الزلزال

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تركيا.. فريق الإنقاذ الإماراتي ينتشل شابين حيّين بعد 9 أيام على الزلزال
/ WAM
فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ينقذ شابين في كهرمان مرعش بعد 9 أيام من الزلزال
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أنقذ فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يوم الثلاثاء شابين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش جنوب تركيا، بعد 9 أيام على الزلزال.

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وأعلن العقيد خالد الحمادي قائد البحث والإنقاذ الإماراتي في تركيا، أن جهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ نجحت ضمن عملية "الفارس الشهم 2" بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي، في إنقاذ شابين في كهرمان مرعش يبلغان من العمر 19 و21 عاما وذلك بعد مرور تسعة أيام من وجودهما تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري.

وأفاد العقيد الحمادي أنه جاري مسح للمنطقة من من قبل وحدة الكلاب البوليسية (k9) للفريق البلاروسي، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء.

وبين العقيد الحمادي أن جهود فرق البحث والإنقاذ ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الأيام الماضية.

وذكر أن الفريق يحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.

المصدر: وام

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع