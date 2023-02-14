غوتيريش: لا ينبغي أن تتفاقم المعاناة في سوريا إثر الزلزال بسبب عوائق من صنع الإنسان

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان في سوريا إثر الزلزال المدمر بسبب عوائق من صنع الإنسان.

وقال أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، إن "الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر".

إقرأ المزيد

وأضاف أن هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر، وسيساعد على تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".

وتابع أنه "يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق بدون أي قيود".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.

وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

المصدر: "سبوتنيك"