الإمارات.. العثور على جثة شاب أوروبي برأس الخيمة

تمكنت فرق الإنقاذ في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وبعض الأهالي من العثور على جثة شاب أوروبي الجنسية قتل بسقوطه من مرتفع جبلي بالإمارة.

وفي التفاصيل، أشارت شرطة رأس الخيمة إلى أنه بناء على ورود بلاغ بفقدان شخص شاب بين جبال الإمارة، مساء السبت الماضي، انتقلت على الفور الجهات المعنية والمختصة في عملية بحث متواصل إلى أن تم العثور عليه متوفي في أسفل المرتفع الجبلي.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم تكشف السلطات الإماراتية عن جنسية الشاب الذي لقي مصرعه.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية