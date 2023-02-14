هجوم على وزير مصري بالبرلمان.. ونائب: "هناك تحرش بالمعارضة"

أثار النائب بالبرلمان المصري محمد عبدالعليم داود، أزمة في الجلسة العامة للنواب، حينما تمت مقاطعته من جانب بعض النواب خلال توجيهه انتقادات لأداء وزارة الشباب والرياضة.

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وقال داود، بعد مقاطعته خلال الجلسة العامة اليوم: "وقت الكلمة ضاع، هناك تحرش بالمعارضة من جانب بعض أعضاء المجلس"، فيما عقب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قائلا: "من تحدث من أعضاء حزبك بالوفد"، وأنهى جبالي الجدل بالموافقة على مد نصف دقيقة لداود لاستكمال كلمته.

وقال داود، الذي يرأس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "إننا نحتاج إلى توسيع النظرة تجاه الشباب، الذين يعتبرون قوام وعماد مصر كدولة شابة، وطالما أننا فشلنا في استثمار طاقات الشباب وعمرهم وتركناهم على المقاهي، علينا أن نفكر في مراكز شباب حقيقية ومساعي جادة، لأن ما نملكه في محافظات مصر عموما، وكفر الشيخ خصوصا، من أندية ومراكز شباب حالها شديد السوء".

وتابع: "لا أستطيع تصدير واستثمار طاقة الشباب إلى الخارج لاحترافهم، ونحتاج لهذا الأمر نظرة موضوعية"، متسائلًا: "هل يمكن للحكومة الحالية أن تنقذ شباب مصر قبل أن يتحولوا إلى قنابل موجودة في الشوارع والمقاهي؟"، مضيفًا: "أنا خائف على شباب مصر، نحن نتركهم فريسة كل ما هو سيئ، ونحتاج إلى حكومة أخرى لها نظرة مختلفة للشباب".

يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، قد خصصوا الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لمواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، حيث يدفع النواب بـ119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

كما تتضمن الأدوات الرقابية البرلمانية إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

المصدر: الشروق