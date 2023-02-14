السيسي يعلن استعداد مصر لنقل تجربة المشروعات التنموية إلى تونس

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في دبي مع نجلاء بودن، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية، استعداد مصر لنقل تجربة المشروعات التنموية إلى تونس.

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وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين، مع تشديد الرئيس المصري في هذا الصدد على دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT