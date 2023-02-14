رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: مصر ليست في حزام الزلازل 

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن بلاده ليست في حزام الزلازل.

إقرأ المزيد

ولفت القاضي إلى أن مصر ليست في حزام الزلازل وغير متوقع أن تدخل ضمن تلك المنطقة.

وصرح بأن حزام الزلازل ثابت ولا يتغير ومصر ليست ضمنه.

وأكد أنه لابد من الفصل بين زلزال تركيا وتوابعه وبين الزلزال الذي حدث في فلسطين، مشيرا إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين تلك الزلازل.

وأوضح أن توابع زلزال تركيا كانت كبيرة، وكان لها سبب في تفاقم الأزمة والانهيارات التي حدثت.

وبيّن أن موجات "تسونامي" تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، ولكن من الصعب أن تسبب الزلازل العادية تسونامي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري