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تونس.. اتحاد الشغل يتهم الحكومة بالتنصّل من اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام

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تونس.. اتحاد الشغل يتهم الحكومة بالتنصّل من اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام
AFP
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي
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اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالتنصّل من اتفاق الزيادات في الأجور بالقطاع العام.

ووجه الاتحاد يوم الاثنين مراسلة حول المذكرة الصادرة عنها المتعلقة بكيفية تطبيق محضر الاتفاق، حسب ما ورد في موقع "الشعب نيوز".

وأكدت المراسلة أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022، يعتبرها الاتحاد تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض.

كما تم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم المنظمة الشغيلة في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر.

المصدر: موقع "الشعب نيوز"

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