ضابط سعودي يكشف عن جهاز يحمي فرق الإنقاذ من الانهيارات المفاجئة (فيديو)

كشف ضابط في فريق الإنقاذ السعودي بأحد المواقع المتضررة بالزلزال في سوريا، عن جهاز حديث لحماية رجال الإنقاذ من الانهيارات.

وشرح آلية عمل الجهاز الذي تم وضعه قرب مبنى معرض للانهيار قائلا: "هذا الجهاز يستخدم لاستشعار الذبذبات للمباني المجاورة لحماية فرق الإنقاذ الذين يبحثون عن أحياء أسفل الأنقاض".

وأضاف: "هذه الأجهزة يتم تركيبها من قبل مهندسين أعضاء فريق الإنقاذ السعودي للتأكد أن الوضع آمن بالنسبة لمنطقة العمل التي يعمل فيها الفريق".

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ يستخدم أجهزة حديثة ويعتمد على أساليب متطورة، في عمليات البحث.

المصدر: وسائل إعلام + "تيك توك"