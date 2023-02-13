ممثلو خمس دول يحذّرون من تداعيات التأخر بانتخاب رئيس في لبنان

حذّر ممثلو خمس دول من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس لبناني، وقالوا إن ذلك سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان.

جاء ذلك في اجتماع عُقد مؤخرا بشأن لبنان في باريس، وأصدرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بيانا بشأنه اليوم.

وعقد دبلوماسيون وسفراء يمثلون فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر اجتماعاً في 6 فبراير في باريس مخصصا لمناقشة الوضع في لبنان، من دون أن يصدر بيان ختامي عنه.

ونقل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان إثر استقباله سفراء وممثلين عن الدول الخمس في السراي الحكومي، عنهم تأكيدهم أن "عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان".

وشدّد الدبلوماسيون، وفق البيان، على أن "الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف له جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

وزار الدبلوماسيون الخمسة الإثنين رئيس البرلمان نبيه بري لوضعه في أجواء الاجتماع الخماسي في باريس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا دلماس، في وقت سابق إنّ الاجتماع كان "تقنيا" ولم يهدف إلى "اتخاذ قرارات".

المصدر: "أ ف ب"