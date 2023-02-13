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وفاة ضابط كبير بالجيش السوداني في القاهرة (صورة)

أخبار العالم العربي

وفاة ضابط كبير بالجيش السوداني في القاهرة (صورة)
AP
الجيش السوداني
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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أصدره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة يوم الاثنين، الفريق مهندس ركن عبد الرحمن سعيد الذي وافته المنية في القاهرة.

وذكر البيان أن الفقيد يعد من رموز القوات المسلحة وقادتها المتميزين، وهو من ضباط الدفعة الثالثة عشرة بالكلية الحربية السودانية.

وأفاد بأن الراحل تدرج في الرتب حتى رتبة الفريق الركن، مشيرا إلى أنه شغل عددا من المناصب القيادية من بينها قيادة سلاح المهندسين، والقيادة الجنوبية، واختتمها بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات.

وفاة ضابط كبير بالجيش السوداني في القاهرة (صورة)

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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