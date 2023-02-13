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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الزالزل على أكثر من 5 ملايين سوري بعدما باتوا بلا مأوى

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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الزالزل على أكثر من 5 ملايين سوري بعدما باتوا بلا مأوى
AP
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن 5.5 مليون سوري أصبحوا بلا مأوى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد منذ نحو 7 أيام، غالبيتهم في شمال غربي سوريا.

وأكدت فرق الطوارئ أن العديد من المنازل قد تضررت وانهارت بالكامل جراء الزلزال الذي ضرب أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا.

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وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تفشي بعض الأمراض الفتاكة في صفوف من شردهم الزلزال، مثل الكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الصدمات النفسية العميقة مع فقدان المأوى والماء والوقود والكهرباء.
وكانت ألمانيا قد قرّرت تسهيل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال والذين لديهم عائلات في ألمانيا.
وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين العثور على مأوى وتلقي علاج طبي في ألمانيا.

المصدر: وكالات

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