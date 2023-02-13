مباحثات قطرية إيطالية في روما "لتعزيز التعاون والتأسيس لمرحلة جديدة"

قال ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية إن الرئيس سيرجو ماتاريلا استقبل صباح اليوم الاثنين، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمقر الرئاسة، قصر (كويرينالي).

وقالت مذكرة مقتضبة لقصر (كويرينالي)، إن الشيخ آل ثاني "الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، تناول لاحقا وجبة الإفطار مع الرئيس ماتاريلا"، بينما كان اللقاء مع رئيس الجمهورية "قد تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الدفاع غويدو كروزيتّو".

ووفقا للإعلام الرسمي لقطر، فإن زيارة آل ثاني تأتي "في إطار حرص دولة قطر واستراتيجيتها الهادفة لبناء أقوى العلاقات والشراكات المتميزة ومد الجسور وتقوية الروابط مع الأشقاء والأصدقاء".

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وأضافت أنه "من المنتظر أن تسهم الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأرقى في جميع المجالات، وأن تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وقطاعات حيوية مهمة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة".

وقالت إن الزيارة "تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، كما تأتي في مرحلة مهمة جدا للعلاقات بينهما".

وتربط البلدين علاقات قديمة وصفتها وكالة "آكي" الإيطالية بأنها "ممتازة على جميع الصعد"، ومنها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية.

وتُوجت العلاقات القطرية الإيطالية بتبادل افتتاح سفارات مُقيمة في عاصمتي البلدين عام 1992، وهي تشهد منذ ذلك الوقت تطورا سريعا ومتينا في كافة المجالات وخاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية