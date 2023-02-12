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السيسي يعزي رئيس الإمارات في حماته

أخبار العالم العربي

السيسي يعزي رئيس الإمارات في حماته
RT / presidency.eg
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تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بخالص التعازي في حماته الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.

ووصل الرئيس السيسي إلى أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها في 13 فبراير حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد، وأعقب ذلك لقاء بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

والشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووالدة الشيوخ خليفة بن حمدان آل نهيان، وحمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان، وراشد بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حمدان آل نهيان، وموزة بنت حمدان آل نهيان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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