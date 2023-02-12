مصر.. رفع اسم رجل أعمال شهير من قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم الإرهاب، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من الإفراج عنه مع نجله بعد حبسهما حوالي عامين بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين.

وصدر القرار برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد حسين خليل وكيل النيابة، وحضور ممدوح عبد الرشيد أمين السر.

هذا ونشرت جريدة الوقائع المصرية نص القرار في العدد 35 تابع (ب) الصادر بتاريخ 12 فبراير سنة 2023، قرار محكمة جنايات القاهرة بالدائرة 1 الأولى جنائي بدر المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابث (76 عاما) نهاية عام 2020، وبعدها بشهرين تم حبس ابنه سيف.

وقبل ذلك، في 2015 تم تشكيل لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ويملك ثابت ونجله شركة جهينة للصناعات الغذائية، وهي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، وتأسست في 1983، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية