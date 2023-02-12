السيسي يبحث مع محمد بن زايد في أبو ظبي تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في أبو ظبي اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.

وكان السيسي قد وصل إلى العاصمة الإماراتية للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات" التي تبدأ فعالياتها غدا، وكان في استقباله محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية الوثيقة، والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن السيسي تقدّم خلال اللقاء في "قصر الشاطئ" بأبو ظبي، بخالص التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: RT