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شرطة القدس توقف امرأة شبه عارية بالقرب من حائط البراق

أخبار العالم العربي

شرطة القدس توقف امرأة شبه عارية بالقرب من حائط البراق
Legion-Media
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمرأة تبلغ من العمر 35 عاما شبه عارية قرب حائط البراق في القدس، للاشتباه بتعمدها تدنيس قدسية المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان:" تسللت امرأة في وضح النهار في يوم الأحد إلى داخل منطقة الصلاة في منطقة حائط البراق (المبكى) في القدس وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط".

ويربط مراقبون تلك الحادثة مع ما قدمه الأسبوع الفائت حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد من مشروع قانون يهدف إلى تغريم المصلين - أو ربما إصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر – بحال تجولوا في الموقع بطريقة غير محتشمة أو أبدوا عدم احترام للمصلين الأرثوذكس المتزمتين.

ويحمل الحائط قدسية كبيرة لدى المسلمين لما له من ارتباط بحادثة الاسراء والمعراج، ويسمى حائط البراق.  

المصدر: I24

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