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مصر.. إدراج 5 أشخاص على قوائم الإرهاب بينهم وجدي غنيم

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مصر.. إدراج 5 أشخاص على قوائم الإرهاب بينهم وجدي غنيم
Sputnik
مصر
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نشر في الجريدة الرسمية المصرية يوم الأحد قرار محكمة جنايات القاهرة القاضي بإدراج خمسة أشخاص على قوائم الإرهاب، بينهم الداعية وجدي غنيم.

وأصدرت المحكمة قرار إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة.

وجاء في القائمة كل من رضا محمد الصاوي محمد، هانی سید توفیق سید، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين إمام، وجدي عبد الحميد محمد غنيم.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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