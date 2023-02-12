سوريا.. تمديد حملة جمع التواقيع لإطلاق سراح زعيم "العمال الكردستاني"

مددت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا حملة جمع التواقيع لرفع العزلة عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا منذ سنين.

وأطلقت "المبادرة الشعبية لشمال وشرق وسوريا"، بالتنسيق مع "المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان"، حملة جمع التواقيع في الـ 22 من يناير المنصرم، وذلك بهدف الضغط لرفع العزلة عن أوجلان، وحدد منظمو المبادرة شعار الحملة بعبارة: "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له".

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" العاملة ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الشمال السوري أن أكثر من 892 ألف شخص شارك في حملة جمع التواقيع التي كان من المقرر أن تنتهي في 15 من الشهر الجاري.

وحول أسباب التمديد قالت الوكالة إن المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا قررت تمديد الفترة المحددة لحملة جمع التواقيع "نتيجة انشغال أهالي ومؤسسات شمال وشرق سوريا بجمع المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وسوريا والذي خلف حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا".

ونقلت الوكالة عن الناطقة باسم "المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا"، بروين يوسف، أن تمديد فترة الحملة جاء "بهدف مشاركة كل الراغبين في الحملة لرفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان، وتهيئة الفرص للقائه بمحاميه وذويه".

المصدر: وكالة أنباء "هاوار"