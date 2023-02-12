مصر تشارك في قمة الحكومات العالمية في دبي

تشارك مصر في القمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في دبي، غدا الاثنين.

وسيترأس الوفد المصري الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الوزراء المصريين، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، للمشاركة في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات.

وتعتبر مشاركة مصر هذا العام الأكبر، مقارنة بالأعوام الماضية، وسيعرض السيسي، خلالها أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية.

وشهدت المشاركات المصرية في الدورات الماضية من القمة، توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الحكومية، والاقتصادية، والتعليمية، والرياضية.

وكان أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

كم أطلقت مصر بالتعاون مع الإمارات، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، استنادا إلى التجربة الإماراتية.

تنطلق، غدا الاثنين، فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في مدينة دبي، بمشاركة 150 دولة، وبحضور 20 رئيسا، ووزيرا.

وستمتد القمة مدة 3 أيام تحت شعار قمة "استشراف حكومات المستقبل"، وستناقش أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية