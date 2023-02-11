إسرائيل تخطر عائلة منفذ عملية الدهس حسين قراقع بهدم منزلها (فيديو + صور)

أمهلت إسرائيل عائلة حسين قراقع، منفذ عملية الدهس في مدينة القدس حتى الساعة 11 من مساء اليوم لتفريغ منزلها في بلدة الطور تمهيدا لهدمه.

وعلى الرغم من أن منزله مستأجر وليس ملكه، قرّرت السلطات الإسرائيلية سد المنزل الذي كان يقطن فيه منفذ عملية الدهس التي قتل فيها 3 إسرائيليين، حيث يقع المنزل في بلدة العيساوية.

وفي يوم الجمعة الفائت، أفادت مراسلة RT بسقوط قتيلين و7 إصابات في صفوف المستوطنين بعد اصطدام سيارة بمحطة حافلات في مستوطنة راموت في القدس.

وذكرت أنه تم إطلاق النار على سائق السيارة بشبهة تنفيذ عملية دهس، مما أدى إلى مقتله.

هذا وقد ارتفعت حدة التوتر بين فلسطين وإسرائيل، عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمخيم جنين، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

المصدر: RT