"حكومة الوحدة" الليبية: انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي إلى سوريا وتركيا

أعلنت "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين.

وذكرت منصة "حكومتنا" التابعة لتلك الحكومة أن الجسر الجوي الذي انطلق لمساعدة الشعبين السوري والتركي يحمل أطنانا من الأدوية والمواد الغذائية المختلفة، والخيم والأغطية والمدافئ.

ويوم الثلاثاء الماضي توجه فريق مكلف من "حكومة الوحدة الوطنية" إلى تركيا للمساعدة في أعمال الإنقاذ، كما جرى إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية دعما للشعب التركي.

ووجه رئيس تلك الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي تعرضت له محافظات البلاد.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"