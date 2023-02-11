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مراسلة RT: مستوطن يقتل شابا فلسطينيا برصاصة في الرأس (صورة + فيديو)

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مراسلة RT: مستوطن يقتل شابا فلسطينيا برصاصة في الرأس (صورة + فيديو)
مراسلة RT: مستوطن يقتل شابا فلسطينيا برصاصة في الرأس
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أفادت مراسلة RT مساء السبت، بمقتل شابا فلسطيني إثر إصابته بعيار ناري أطلقه مستوطن في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طالشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27عاما)، استشهد برصاص مستوطن أصابه في الرأس، في قراوة بني حسان قضاء سلفيت".

وذكر شهود عيان أن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه.

وصرح الشهود بأنه "جرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، ثم أعلن عن استشهاده".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت في قراوة بني حسان غرب سلفيت، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي بكثافة".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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