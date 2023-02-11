مراسلة RT: مستوطن يقتل شابا فلسطينيا برصاصة في الرأس (صورة + فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء السبت، بمقتل شابا فلسطيني إثر إصابته بعيار ناري أطلقه مستوطن في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طالشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27عاما)، استشهد برصاص مستوطن أصابه في الرأس، في قراوة بني حسان قضاء سلفيت".

وذكر شهود عيان أن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه.

وصرح الشهود بأنه "جرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، ثم أعلن عن استشهاده".

استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت. pic.twitter.com/HMEswLH3Rk — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) February 11, 2023

الشاب الجريح في قراوة بني حسان أصيب برصاص مستوطن خلال تصدي الأهالي لهم غرب سلفيت. pic.twitter.com/xM8BuEPxmc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 11, 2023

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت في قراوة بني حسان غرب سلفيت، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي بكثافة".

تغطية صحفية: "مــواجـــهات عنيفة في قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة". pic.twitter.com/mBGn1wfH6e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 11, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية