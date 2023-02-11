المغرب.. شخص يضرم النار في جسده بمقر للشرطة في الدار البيضاء

فتحت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بحثا قضائيا لكشف ملابسات إضرام أحد المرتفقين النار في جسده بمقر للشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي في مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت مصادر لموقع "هسبريس" أنه وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد حضر المعني بالأمر إلى مقر ديمومة الشرطة في ساعة مبكرة من صباح السبت لتسجيل شكاية بشأن سرقة هاتفه النقال في مواجهة سائق سيارة أجرة، وذلك قبل أن يعمد لاحقا إلى إضرام النار في جسده بسبب دوافع وخلفيات يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابته بحروق.

وباشرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات التفتيش الداخلي لترتيب المسؤوليات الإدارية الضرورية في حالة ما إذا أكد البحث المنجز أن هذا الفعل الإجرامي له علاقة أو ناجم عن تجاوز محتمل أو تقاعس مفترض من طرف أحد موظفي الشرطة العاملين بالمداومة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي