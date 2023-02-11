مجلس السيادة السوداني: التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي

أعلن مجلس السيادة في السودان التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي بين المجلس وعدد من القوى السياسية في البلاد.

وقال المجلس في إيجاز إعلامي إن سلسلة من الاجتماعات عقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والأطراف غير الموقعة عليه.

وترأس الاجتماعات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.

وأضاف إعلام مجلس السيادة أن تلك الاجتماعات أفضت إلى "الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي"، وذلك "بعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي".

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وأشار المجلس إلى أنه سيجري الترتيب لإجراءات التوقيع على الاتفاق "بالسرعة المطلوبة".

يذكر أن المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وقعا الاتفاق السياسي الإطاري في 5 من ديسمبر الماضي، وكان من أبرز بنود الاتفاق: تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، والنأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش.

المصدر: RT