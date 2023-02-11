مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)

اندلع يوم السبت، حريق هائل في مصنع "بلازا" للملابس بمحافظة السويس في مصر، دون معرفة السبب الحقيقي وراء الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية في السويس إلى مكان الحريق بناء على بلاغ من شرطة النجدة.

وقامت قوات الأمن بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه وحماية المواطنين، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادثة.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب.

#عاجل

حريق مصنع بلازا للملابس في السويس



جهود كبيرة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق pic.twitter.com/Y8qbsRBpfa — الصحفى إبراهيم الشاذلي (@Ibrahim_Shazly) February 11, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية