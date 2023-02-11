مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqf4
اندلع يوم السبت، حريق هائل في مصنع "بلازا" للملابس بمحافظة السويس في مصر، دون معرفة السبب الحقيقي وراء الحريق.
وانتقلت قوات الحماية المدنية في السويس إلى مكان الحريق بناء على بلاغ من شرطة النجدة.
وقامت قوات الأمن بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه وحماية المواطنين، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادثة.
ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب.
#عاجل— الصحفى إبراهيم الشاذلي (@Ibrahim_Shazly) February 11, 2023
حريق مصنع بلازا للملابس في السويس
جهود كبيرة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق pic.twitter.com/Y8qbsRBpfa
المصدر: وسائل إعلام مصرية