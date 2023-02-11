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مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
Sputnik
مصر
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اندلع يوم السبت، حريق هائل في مصنع "بلازا" للملابس بمحافظة السويس في مصر، دون معرفة السبب الحقيقي وراء الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية في السويس إلى مكان الحريق بناء على بلاغ من شرطة النجدة.

وقامت قوات الأمن بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه وحماية المواطنين، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادثة.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب.

مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
/ masrtimes.com
مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
/ masrtimes.com
مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
/ masrtimes.com
مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
/ masrtimes.com
مصر.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس في السويس (صور + فيديو)
/ masrtimes.com

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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