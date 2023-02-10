"جريمة نكراء".. الإمارات تدين "بشدة" الهجوم على محطة حافلات في القدس

أدانت الإمارات الهجوم على محطة للحافلات في القدس، وأعربت عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

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وأعربت "عن خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 بجروح بعد اصطدام سيارة بمحطة حافلات في مستوطنة راموت في القدس.

وذكرت مراسلة RT أنه تم إطلاق النار على سائق السيارة بشبهة تنفيذ عملية دهس، ما أدى إلى مقتله.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة بأنها "هجوم إرهابي".

المصدر: RT