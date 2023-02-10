ليبيا.. ضبط كميات وأصناف مختلفة من المخدرات وإتلافها (صور)

تمكنت السلطات الليبية من ضبط كميات وأصناف مختلفة من المخدرات شملت 2.5 كغ من الهيروين، وأكثر من 250 كغ من الحشيش، وأكثر من 270 ألف قرص مخدر "لريكا".

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن عملية الضبط تمت أثناء قيام أعوان الإدارة بعملهم في مراقبة الحدود البرية والدوريات الصحراوية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المصلحة المقدم فهمي الماقوري، أنه وعقب عملية الضبط تم إحالة الضبطية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة.

وأفادت الوكالة أنه جرى إثر ذلك وتحت إشراف النيابة العامة بشكل مباشر إتلاف الكميات المضبوطة.

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

المصدر: وكالة الأنباء الليبية