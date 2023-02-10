ليبيا.. تحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراتة بعد إغلاق مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية يوم الجمعة بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس وتحويل الرحلات الدولية والمحلية منه إلى مطار مصراتة، على خلفية اضطرابات أمنية بالقرب من المطار.

ووفقاً لتلفزيون المسار الليبي فقد أعلنت "إدارة مطار معيتيقة" إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة".

وفي سياق متصل أعلن مطار مصراتة الدولي وصول بعض الرحلات للمطار بسبب إغلاق مطار معتيقة بطرابلس العاصمة.

وأكدت إدارة مطار مصراتة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "وصول بعض الرحلات لمطار مصراتة بسبب إغلاق مطار معتيقة ".

من جهة أخرى أفادت مصادر ليبية محلية عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.

وأكدت المصادر نفسها أن الإشتباكات تسببت في إغلاق مطار معتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية