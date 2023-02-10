وفاة 4 ليبيين وإصابة آخرين تسمّموا بكحول مغشوش في مصراتة

أعلنت مديرية أمن مصراتة في ليبيا يوم الخميس، وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين تسمموا بمشروبات كحولية مغشوشة.

وأكدت مديرية أمن مصراتة عبر مكتبها الإعلامي فتح محضر بالحادثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأعطى مدير نيابة مصراتة الجزئية تعليماته بإحالة المحاضر إلى قسم البحت الجنائي بمصراتة لجمع الأداة حول الواقعة.

وباشرت وحدة التحري التابعة لقسم البحث الجنائي مصراتة بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن المتهمين.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أنه تم التعرف على متهم ليبي الجنسية وضبطه.

وأفادت المديرية بأن المتهم اعترف بما نسب إليه ونوع المادة التي قام بترويجها.

هذا، وأشارت المديرية إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص.

المصدر: وسائل إعلام ليبية