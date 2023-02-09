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تعرف على العلامة الزرقاء التي يحملها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي (صورة)

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تعرف على العلامة الزرقاء التي يحملها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي (صورة)
Globallookpress
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أوضح الدفاع المدني الأردني معنى العلامة الزرقاء وكلمة SAR اللتين يحملهما فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، مشيرا إلى أنهما تعبران عن امتيازه دوليا وتميّزه في الأداء.

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك" مساء الخميس، أن العلامة "هي الشارة الدولية لفرق البحث والإنقاذ المصنفة من قبل هيئة الانسراج ( INSARAG ) الدولية وكلمة( SAR )  اختصار لعبارة Search And Rescue  البحث والإنقاذ."

تعرف على العلامة الزرقاء التي يحملها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي (صورة)رمزية العلامة الزرقاء التي يحملها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي

وتابعت مديرية الدفاع المدني أن الشارة يحملها هذا الفريق لامتيازه بالثقيل دوليا فضلا عن احترافيته وتميّزه في الأداء، وهو من الفرق القليلة على مستوى العالم.

تعرف على العلامة الزرقاء التي يحملها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي (صورة)رمزية العلامة الزرقاء التي يحملها فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي

كما لفتت المديرية إلى أنه، ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإنه من بين 60 فريقا دوليا مشاركا في عمليات البحث والانقاذ في تركيا، 10 منها فقط هي فرق مصنّفة بالثقيل دوليا من بينها فريق الإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني في مديرية الأمن العام.

المصدر: خبرني

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