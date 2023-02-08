مصر.. اتفاق حول جمع البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا ولجان التواصل اجتماعاتها في القاهرة بالاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

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وتم اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد عبد اللهِ باتيلي.

وأقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي الجلسة الختامية، أثنى باتيلي على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساندة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة.

كما أشاد الممثل الخاص بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، واصفاً إياه بأنه "انجاز مهم للغاية ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما، كما أن هذا التقدم يعتبر خطوة مهمة لخلق مناخ مواتي للعملية السياسية بما ذي ذلك تنظيم الانتخابات في 2023."

وأشاد باتيلي بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه "يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية أخذين بعين الاعتبار عدم الإضرار بدول الجوار.

المصدر: RT