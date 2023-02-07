على خلفية الزلزال المدمر.. الحوثيون يطالبون برفع الحصار الظالم عن الشعب السوري وإلغاء قانون قيصر

حثت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصار الظالم عن الشعب السوري بإلغاء قانون قيصر الجائر.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام: "ما تعرض له الشعب السوري من كارثة نتيجة الزلزال يتطلب رفع الحصار الظالم عنه بإلغاء قانون قيصر الجائر".

وأضاف: "هذا امتحان أخلاقي وإنساني للدول التي أظهرت تعاطفا بينما هي لا تزال مشاركة في حصار سوريا".

ما تعرض له الشعب السوري من كارثة نتيجة الزلزال يتطلب رفع الحصار الظالم عنه بإلغاء قانون قيصر الجائر، وهذا امتحان أخلاقي وإنساني للدول التي أظهرت تعاطفا بينما هي لا تزال مشاركة في حصار سوريا . pic.twitter.com/fqhAsH0fbD — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 7, 2023

يذكر أن "قانون قيصر" تبنته الولايات المتحدة في عام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعقوبات ضد سوريا على خلفية اتهاماتها لدمشق بانتهاك حقوق الإنسان.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: RT