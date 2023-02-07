سلطان عمان يتصل بالأسد معزيا بضحايا الزلزال ويتعهد بتقديم مساعدة عاجلة

عزى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الرئيس السوري بشار الأسد خلال محادثة هاتفية بضحايا الزلزال، معربا عن تضامن الشعب العماني مع الشعب السوري.

وبحسب بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس بشار الأسد صباح اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العماني الشقيق مع الشعب السوري جراء كارثة الزلزال المدمر، موجها خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموما ولعائلات وذوي الضحايا خاصة، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

وأكد سلطان عمان أن بلاده ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

المصدر: RT