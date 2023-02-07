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أمير قطر يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشحي ضباط الأكاديمية البحرية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشحي ضباط الأكاديمية البحرية
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يرعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشحي ضباط أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية.

ولدى وصوله، إلى ميدان حفل التخرج، قام أمير قطر بتفتيش طابور الخريجين من مرشحي ضباط الأكاديمية البحرية.

يذكر أنه تم إنشاء أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية بقرار أميري رقم (54) لسنة 2019، وهي تابعة لوزارة الدفاع وتخضع لإشراف الوزير، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة، ويكون لها علم وشعار خاصين بها تحدد مواصفات وضوابط استعمال كل منهما بقرار من الوزير.

وتهدف الأكاديمية إلى إعداد وتأهيل الطلبة في العلوم البحرية أو التخصصات البحرية الأخرى المساندة، وإكسابهم المؤهلات العلمية والمهارات البحرية الضرورية التي تؤهلهم للخدمة كضباط في القوات البحرية، والارتقاء بالمستوى التدريبي للطلبة، مع التركيز على الثقة بالنفس، ورفع مستوى كفاءتهم القيادية ولياقتهم البدنية. بالإضافة تزويد الطلبة بالثقافة العلمية التي تدعم البحث العلمي، وتمكنهم من التفكير السليم لفهم العلوم العسكرية والأكاديمية والبحرية.

المصدر: "الراية" + "الميزان"

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