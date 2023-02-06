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بلاغ عاجل ضد مرتضى منصور بعد تصريحاته حول أحد قيادات الجيش المصري

أخبار العالم العربي

بلاغ عاجل ضد مرتضى منصور بعد تصريحاته حول أحد قيادات الجيش المصري
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أعلن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن تقديم بلاغ للمدعي العام العسكري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ونشر مرتجي، صورة لوالده عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليها: "أتقدم غدا ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد المدعو مرتضي منصور المحامي لتطاوله وإساءاته لوالدي المرحوم الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي أحد قيادات القوات المسلحة المصرية".

وكان مرتضى منصور قال في تصريحات تلفزيونية: "خالد مرتجي طالع يقول الاهلى بيكسب، سيب التانين يجعجعوا، يا ابني أنت أبوك سبب نكسة 67".

وأكمل رئيس الزمالك: "اللواء مرتجى والدك كان سبب النكسه، نلم نفسنا بقى، دا انا طلعت بيان هنيت فيه الأهلي بالماتش اللي فات".

المصدر: RT

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